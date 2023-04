Complètement Foot : la saison d'Anderlecht sera-t-elle réussie sans qualification pour les playoffs ?

Pour notre journaliste, Pascal Scimè, une efficacité au bon moment pour Genk. "C’est ça qui fait la différence sur cette rencontre. On a vu un bon Anderlecht pendant les 30 premières minutes. Par contre, j’ai l’impression que le deuxième but les a vraiment cassé. Et puis la fatigue de la Coupe qui se fait ressentir en deuxième période. En marquant ce deuxième but, Genk a peut-être vu qu’il prenait l’ascendant psychologique." Il poursuit, "la deuxième mi-temps ça a été un récital de Genk. Est-ce qu’on a revu le Genk d’il y a quelques mois ou est-ce que ce sont les circonstances de match qui font que Genk est apparu très fort en deuxième période ? On va très vite avoir la réponse."

Du côté de notre consultant, Nordin Jbari, une rencontre ouverte pendant une mi-temps. "Deux équipes qui voulaient jouer au ballon et ça fait plaisir. Anderlecht était bien en première mi-temps, notamment avec l’apport de Slimani. Certes, le deuxième but a fait mal mais il y a aussi autre chose à Anderlecht. Il n’y a pas beaucoup de joueurs pour faire la différence."

Il continue, "Arnstad et Stroeykens, ce sont de bons joueurs mais ce n’est pas avec eux que les Mauves font faire la différence. Surtout, quand on voit de l’autre côté des joueurs comme El Khannouss ou Trésor qui vont faire la différence."