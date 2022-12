Complètement Foot : "la France par la petite porte ?"

"Qualification par la petite porte" sont les premiers mots de notre consultant, Clément Tainmont. "La prestation et les ingrédients mis dans le match n’ont pas donné une grande Équipe de France sur cette rencontre. Dans l’ensemble, ça n’a pas été une grande rencontre, mais en deuxième période, les Anglais étaient supérieurs, ils méritaient mieux", poursuit-il.

Il ajoute, "les Bleus arrivent à se sortir de cet obstacle en étant moyen voire pas bons sur certains moments du match. Ils ont profité de faits de jeu et sur le peu d’opportunités, ils arrivent à mettre le ballon au fond. C’est le réalisme et l’efficacité qui ont parlé, ils s’en sortent vraiment bien."

Pour Pascal Scimè, la rencontre s’est jouée sur un détail. "Si Harry Kane transforme le deuxième penalty de la soirée, peut-être qu’on va aux prolongations et peut-être qu’à la fin ce sont eux qui célèbrent la qualification." Il continue, "dans un match, il y a du hasard mais pas autant qu’on le pense. Souvent on force la chance par le souci des détails. La France sans être dans un grand jour, en souffrant, a fait preuve de résilience, d’abnégation et de calme."

Il termine, "on n’a jamais vu la France en panique, ils ont fait parler l’expérience. Les Anglais n’ont pas ce vécu. Dans le groupe des Bleus, il y a des champions du monde, des joueurs qui se connaissent parfaitement et qui ne doutent pas, car leur statut leur empêche de douter."