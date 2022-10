Complètement Foot : l'Union Saint-Gilloise est-elle plus forte que la saison passée ?

Pascal Scimè poursuit : "À 10 contre 11 après un quart d'heure et menées 0-2, combien d'équipes n'auraient pas abdiqué face au Club de Bruges, une des meilleures équipes en Europe à l'heure actuelle ? Combien d'entraineurs n'auraient pas pensé à ne pas prendre le 0-3 ou le 0-4 ? Entraineur qui ose, Karel Geraerts sort Sykes, l'un de ses trois centraux. Le joueur a râlé, il va falloir aller lui parler pour lui expliquer que c'était un changement nécessaire. Il fait monter Lapoussin et ils jouent en 4-3-2. Ça veut dire qu'il montre à son équipe que lui y croit, et donc l'équipe y croit. Ils reviennent sur les phases arrêtées. Et surtout, en quatre matches, personne n'avait marqué un seul but à Simon Mignolet. Ici ils en marquent deux. J'entendais des personnes dire que l'Union était peut-être une candidate au titre cette année, parce que l'équipe a de la ressource et du talent. Elle n'est peut-être pas tributaire du duo Vanzeir-Undav comme la saison dernière. Ici le danger peut venir de partout, de plus de positions et de plus de joueurs.