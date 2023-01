Complètement Foot : l’Union Saint-Gilloise est-elle meilleure que la saison passée ?

Après cette victoire face à l’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise consolide sa deuxième place au classement de la Pro League.

Selon notre consultant, Joachim Mununga, cette victoire est méritée pour les Bruxellois. "Je les trouve très complets, ils sont plus forts que la saison passée, dans ce qu’ils proposent. Ils sont très intéressants." Il poursuit en louant les atouts de l’attaquant, Victor Boniface. " Il représente le mieux cette équipe. Il est, je pense, parmi les trois meilleurs attaquants de la compétition. Il a une telle facilité, il est altruiste, je le trouve incroyablement fort. Il est doué et travaille pour l’équipe."

Il ajoute, "sur chaque poste, on voit des joueurs grandir. Bart Nieuwkoop s’est devenu très solide, c’est une valeur sûre qui apporte énormément. Je suis fan du milieu de terrain avec Lazare et Teuma, difficile de trouver mieux en Belgique. Teddy est encore mieux cette année, plus consistant, plus cohérent que l’année passée. Il faut féliciter Karel Geraerts car ce n’était pas évident de passer après la saison qu’ils avaient effectuée la saison passée."

Pour Pascal Scimè, l’équipe qui marquait la première avait de grandes chances de l’emporter. "En deuxième mi-temps, on s’attendait à une révolte anversoise, mais l’Union a su gérer aussi bien ses temps forts que ses temps faibles. Quand on regarde les stats, les deux premières équipes sont celles qui ont le plus marqué et le moins encaissé. Aujourd’hui, tout le monde est à sa place et le terrain ne ment pas."

Joachim Mununga termine "cette équipe unioniste est très solide et gère très bien, elle arrive à garder le contrôle sur la rencontre. On a le sentiment qu’elle est capable de défendre et d’être dans une position attentiste. Ils ont pris de la maturité. Sur la rencontre, l’Antwerp a eu 64% de possession de balles, mais on n’a pas eu cette impression-là. Car lorsque l’Union a des temps forts, elle les rentabilise très bien. Cette Union Saint-Gilloise n’est pas en surrégime, elle est à sa place".