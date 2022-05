Complètement Foot : l’Union est-elle la succursale de Brighton, comme le suggère Bart Verhaeghe ?

Ce dimanche, toute l’équipe de Complètement Foot est revenue sur les propos de Bart Verhaeghe qui a eu l’impression de lutter non pas contre l’Union, mais contre Brighton.

Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges s’est permis de lancer une petite pique à l’Union, son adversaire dans la course au titre au Het Laatste Nieuws : "L’Union avait l’image d’une équipe qui luttait avec de faibles moyens au sommet du classement. Mais en tant qu’homme d’affaires, je vois les choses différemment. Je n’avais pas l’impression de lutter contre l’Union mais contre … Brighton, qui est un club de Premier League qui possède bien plus de ressources que nous. Et ils utilisent l’Union dans un but précis."

Des propos qui ont été commentés lors de Complètement Foot. Pour Pascal Scimè, "à ce que je sache, le budget de l’Union n’est pas illimité. Bart Verhaeghe est très intelligent et il a voulu régler quelques comptes. Notamment avec le prêt et le minutage de Kozlowski qui n’a pas eu voix au chapitre. Et à part Mitoma de Brighton, personne d’autre n’a été là."

Sur les joueurs en prêt, Joachim Mununga pointe quand même le cas Undav. "L’Union n’aurait peut-être jamais gardé Denis Undav si Brighton ne l’avait pas acheté et laisser à l’Union. Chacun joue avec ses armes."