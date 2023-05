Complètement Foot : L’humilité de l'Union va-t-elle lui permettre d’être championne ?

Si Joachim Mununga voit bien l’Union coiffer les lauriers, pour Pascal Scimè, c’est bien l’Antwerp qui sera champion de Belgique. "Je pense qu’il s’est passé 'un truc' en Coupe pour eux. Deux choses : la demi-finale, l’Antwerp qui bat l’Union aux tirs au but. Ça, c’est le premier déclencheur. Le deuxième, c’est la victoire de l’Antwerp. Et dans la foulée, ils vont gagner au Parc Duden. Et ça, ça vous gonfle l’estime que vous avez de vous-même et ça vous rend presque invincible. Et puis vous gagnez contre Bruges ici trois deux. Vous allez la chercher cette victoire dans la foulée. Et donc je me dis que ça va être dur. Même si l’Union a son sort en main, il n’y a qu’un point qui sépare les deux équipes. Mais ça va être dur. Et cette équipe, elle est tellement cynique, l’Antwerp. Ils prennent très peu de buts. Ça ne joue pas spécialement bien, mais c’est efficace. Et vous savez, ça me fait penser au Club de Bruges des playoffs."