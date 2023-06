Suivez Complètement Foot en direct : L'Antwerp, champion de Belgique, au bout du suspense

Ce soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont, vivez en direct la fin des Champions Playoffs et le dénouement de cette saison 2022-2023. Qui sera champion de Belgique ? L’Antwerp, Genk ou l’Union Saint-Gilloise. La réponse, peu après 20h à la suite des deux derniers matches, opposant Genk à l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise au Club de Bruges.