Complètement Foot : "Kasper Schmeichel numéro 1, il n’y aura plus de changement"

Pour Pieter-Jan Calcoen, présent au stade, "on a eu le sentiment que Bruges était meilleur en fin de rencontre, malgré le match de jeudi." Il continue, "de nombreux joueurs d’Anderlecht n’ont pas joué depuis longtemps comme Thorgan Hazard. Riemer a dû faire des changements, les conditions n’étaient pas au top. Je pense qu’il y a encore beaucoup de progression possible sur le physique et sur le rythme anderlechtois."

Joachim Mununga tient à souligner la compétitivité retrouvée du côté des Mauves. "Là où Anderlecht peut encore se perfectionner, c’est dans le fond de son jeu. On veut voir un fond de jeu et Riemer ne l’a pas encore ramené. Il est dans le process pour ramener Anderlecht au plus haut niveau et il est bien occupé à le faire, mais n’y est pas encore."

Pieter-Jan Calcoen termine, "beaucoup de joueurs manquent encore de rythme. Ils étaient 11e la saison dernière. Ici, ils sont en haut du tableau et très compétitifs. On ne doit pas s'attendre à ce qu’ils soient champions cette année. S'ils pouvaient déjà être dans les 6 premiers, ce serait beau. Riemer a reçu beaucoup de temps et on verra ce que l’avenir leur réserve."