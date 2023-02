Complètement Foot : "Je ne vois pas de sortie de tunnel pour cette équipe du PSG"

Pour notre journaliste Pascal Scimè, "on a l’impression que le PSG c’est un vaudeville, tous les jours on parle des à-côtés. On constate depuis le retour de la Coupe du Monde que les données physiologiques et les données chiffrées au niveau des statistiques sont moins bonnes."

Il poursuit, "au non verbal des joueurs, on voit qu’ils ont moins faim. Les Sud-Américains, ils s’étaient préparés pour la Coupe du Monde, Neymar n’avait pas été aussi performant sur la première partie de saison depuis son époque catalane ou sa première saison à Paris. Lionel Messi était revigoré et Kylian M’Bappé voulait devenir le meilleur joueur du monde, il était prêt pour le mondial et l’a prouvé."

Et de finir, "maintenant on ne voit plus rien, l’entraîneur, Christophe Galtier est perdu et n’arrive pas à faire jouer cette équipe. Et on a un directeur sportif, dont on nous dit et à juste titre sans doute, qu’il a le meilleur réseau au monde, qu’il a fait gagner beaucoup d’argent et de trophées dans les clubs où il est passé. A Paris, on a l’impression qu’il fait n’importe quoi, qu’on recrute des joueurs qui étaient bons et qu’ils deviennent médiocres."