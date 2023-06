Complètement Foot : Geraerts aurait-il dû faire d'autres choix tactiques à 1-0 ?

Du côté de Pascal Scimè, on peut se poser la question. "Il y en a plusieurs qui viennent à l’esprit, l’attitude des joueurs, les changements de Karel Geraerts. A 1-0, ne fallait-il pas sécuriser le score ? Car quand on voit toutes les occasions que les Unionistes ont eues et qu’ils n’ont pas transformées, ne devait-on pas défendre le 1-0 ?"

Pour Clément Tainmont, "en terme tactique, c’est deux poids, deux mesures. Sur les fins de matches, le coach peut choisir de bétonner ou de continuer à jouer. On dit qu’il est préférable de continuer à jouer, car souvent quand on bétonne c’est là qu’on laisse le ballon à l’adversaire et que l’on donne des opportunités à l’adversaire."

Il poursuit, "à 1-0, on laisse l’adversaire en vie. Il aurait peut-être dû faire des choix dans ce sens-là mais il a eu envie de proposer du jeu et d’avoir des occasions. C’est sur les finitions que les Unionistes n’ont pas concrétisé."