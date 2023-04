Complètement Foot : Genk trop fébrile pour le Standard ?

Guillaume Gautier, journaliste au magazine "Le Vif", nouveau membre de "Complètement Foot", met en lumière que le Standard a très bien appuyé sur la fébrilité actuelle de Genk. "On sent que les Limbourgeois ont été moins sereins en défense et en allant chercher leurs milieux de terrain. Patrik Hrosovsky a été mis sous pression à chaque fois qu’il recevait un ballon et il en a perdu beaucoup plus que d’habitude. Et ça a mis la pression sur une défense qui en plus était fragilisée par le fait que Carlos Cuesta était blessé alors c’est un élément très important pour la défense de Genk."

Selon Pascal Scimè, Cuesta n’est pas le seul joueur important qui manque à Genk. "L’absence de Munoz, qui est l’homme dont on ne peut pas se passer à Genk pour le moment, pèse. Et puis il y a la forme de certains autres joueurs aussi. Mike Trésor libère son équipe la semaine passée alors qu’il ne fait pas un bon match. Et El Khannous n’est plus le joueur qui épatait la galerie depuis qu’il est revenu de la Coupe du Monde. Ce Racing Genk est dans le dur ces derniers mois et il a besoin de joueurs réguliers."

Le départ de Paul Onuachu en janvier à Southampton y est aussi pour quelque chose selon Guillaume Gautier. "Il y a eu un problème à Genk. Onuachu, ça fait deux ans qu’il voulait partir et qu’il restait. Cela a fait partir des joueurs qui étaient venus pour le remplacer. Personne n’avait envie de venir à Genk comme attaquant. Même un jeune prometteur. Mais s’il n’y a pas cette offre de dernière minute de Southampton, je pense que Genk a beaucoup de points en plus maintenant."