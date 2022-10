Complètement Foot : Felice Mazzu va-t-il passer à un système en 4-4-2 à l'avenir ?

Clément Tainmont commence par rappeler le système dans lequel évoluait Felice Mazzu à ses débuts à l'Union Saint-Gilloise : "Il jouait à quatre derrière. Il a décidé de passer à cinq derrière après une défaite à Molenbeek parce qu'il avait aussi pris connaissance de son effectif et que le collectif qu'il avait à sa disposition lui permettait de jouer de cette manière. Puis il a enchainé les bons résultats et il a amélioré sa façon de travailler avec ce nouveau dispositif. Ca a pris et on connait l'histoire de l'Union. Avant cela, à Charleroi, Mazzu était un adepte du 4-4-2. Sur certains matches où on avait été mis en difficulté dans le 4-4-2, il a changé en passant à cinq. Mais au bout de l'un ou l'autre match, il revenait très vite à quatre. C'est le système qu'il maitrise le mieux. Je pense qu'il doit se dire 'j'ai eu un déclic ici, j'ai eu l'opportunité de passer à 4 par la force des choses, j'ai eu un blessé. Il y avait Hoedt qui était moins bien et on l'a sorti. On a dû passer à 4, ça a marché, on a gagné. Ça correspond à l'ADN d'Anderlecht. On avance et on va retourner sur ce 4 là'."