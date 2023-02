Complètement Foot : faut-il tout jeter au Standard ?

"Non il ne faut pas tout jeter" estime notre consultant, Joachim Mununga. "Il y avait aussi des bonnes choses ce soir qui ne se sont pas concrétisées au niveau du résultat. Mais le Standard est tombé sur un bloc de Courtrai très organisé, jouant les reconversions. […] J’ai bien aimé le changement de Cimirot, il est bien rentré dans la rencontre. Davida a eu du mal à trouver ses marques. Et en fin de rencontre le Standard tombe dans le piège de faux rythme que Courtrai a imposé. Et la physionomie de la rencontre change dès que ce but sort de nulle part. Le Standard est obligé de forcer. Et puis il y a ce penalty qui arrive aussi. Mais pour la suite, il va falloir que ce soit plus consistant et pour pouvoir oublier ce genre de piège."

Pascal Scimè s’est également dit déçu de ce match : "Je pensais que le Standard allait faire mieux face à une équipe qui joue. […] Je pensais que le Standard aurait pu capitaliser sur son match de la semaine dernière pour faire mieux, sachant aussi que les 4 prochains matches du Standard vont être très compliqués. Ce qui me surprend quand même c’est qu’ici en 2023 on est sur un bilan de 8 points sur 21. Cette équipe a les mêmes problèmes qu’il y a 3 ou 4 mois, c’est qu’elle est irrégulière. C’est souvent inconsistant. Et entre des moments d’inconsistance, il y a un truc, tu te dis qu’il y a du foot. Et c’est ça qui manque au Standard, c’est cette régularité dans la prestation. Une prestation ça dure 90 minutes. Vous pouvez avoir des temps faibles sur un match. Mais vous devez apprendre à les gérer."