Complètement Foot : Faut-il être inquiet après ce match Belgique - Égypte ?

"Je suis inquiet mais pas depuis ce match-ci, depuis de nombreux mois déjà", entame notre consultant Nordin Jbari. Il explique : "Défensivement on est en difficulté, on l’a encore vu aujourd’hui. Les joueurs ne sont pas à 100%, Verthongen n’a pas pu commencer le match. Eden Hazard ne l'est pas non plus. Tactiquement je ne suis pas rassuré." Il relève néanmoins quelques points positifs : "Openda a été intéressant et il a sa place dans cette sélection et pas seulement avec ce qu’il a montré aujourd'hui. C’est un attaquant différent qui peut jouer en contre et partir dans le dos avec la vitesse. On a aussi vu un Doku assez intéressant, même s’il n’est pas prêt physiquement. En 20 ou 25 minutes, il peut débloquer quelque chose. L'entrée de Tielemans, qui a montré du caractère. J’espère qu’on lui a expliqué pourquoi il n'a pas commencé". Notre consultant poursuit : "Quand on a vu les titulaires, ce n’est pas très loin de l’équipe qui devrait commencer contre le Canada. Verthongen va remplacer Theate, et Tielemans va jouer à côté de Witsel, ça fait deux changements. Je ne suis pas rassuré par rapport à l’équipe. Je n'étais pas d'accord avec la sélection de Mertens et je n'ai pas compris qu'il rentre avant Trossard. C’est étonnant à moins d’un accord avec Trossard et Martinez."

Pascal Scimè se montre moins inquiet que notre consultant mais se veut réaliste : "Les défauts et les qualités sont présents aux yeux de tous depuis plusieurs mois. Pourquoi être inquiet aujourd’hui ? Si vous l’êtes, c’est que vous avez de grosses attentes autour de l’équipe. En avoir moins, ça peut être bénéfique. On n’est pas à l’abri d’une bonne surprise". Il poursuit : "ça reste un match de préparation, avec des choses qu’il faut changer. Mais est-ce qu’on peut changer si vite les carences ? Je ne pense pas, il faudra que les planètes s’alignent. Il va falloir que les attaquants fassent oublier les carences défensives sinon ça va être compliqué."