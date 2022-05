Complètement Foot : erreur d'arbitrage à Anderlecht - Club de Bruges ?

Dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur l'arbitrage des matches de Champions playoffs Anderlecht - Club de Bruges et Antwerp - Union Saint-Gilloise. Y a-t-il eu trop d'intensité dans ces deux rencontres ? Les arbitres, Nathan Verboomen et Nicolas Laforge, ont-ils laissé trop joué ? L'équipe a aussi réagi à l'interview accordée par Bertrand Layec, directeur technique de l'arbitrage belge, à l'issue du 'Topper'.



Notre consultant Nordin Jbari s'est montré quelque peu dubitatif sur les explications données par le patron de l'arbitrage sur le penalty non-sifflé suite à la faute de Magallan sur De Ketelaere : "Il dit qu'on peut siffler penalty mais qu'il comprend que le VAR ne siffle pas. Je ne comprends pas cette phrase. C’est impossible d’avoir des décisions comme ça. Il faut être honnête, il y a penalty. On pousse avec les deux bras, on ne joue pas le ballon et on déséquilibre l’homme. C’est le VAR le fautif sur ce coup-là."

Et Pascal Scimè de poursuivre : "On attend les propos de Frank de Bleeckere pour le département arbitrage. Que va-t-il dire ? Il va dire zone grise, que le VAR aurait dû intervenir. Pour Bertrand Layec, l’exercice est très compliqué. Il voit un ralenti qu'on lui propose et il doit se prononcer. [...] La vraie difficulté, c’est que tout est question de perception, que vous soyez arbitre de terrain ou dans le VAR, peut-être que vous allez prendre des décisions totalement différentes. Je pense qu’il faut aussi laisser le feeling à l’arbitre central, parce qu'il sait si le joueur est nerveux, si certains joueurs se donnent des petits coups. Mais quand l'erreur est flagrante ... Ici c’est difficile de ne pas siffler penalty."