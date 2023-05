Complètement Foot : entre le Standard et Ronny Deila, le divorce est-il déjà prononcé ?

A la suite de la défaite face à Westerlo, Pierre Locht, CEO du Standard s'est exprimé sur l'avenir de Ronny Deila. Nordin Jbari est assez surpris de sa réponse, "une interview étonnante, on a l’impression qu’il n’a aucun lien avec lui. On sent le divorce, aucune empathie, ni affection envers l’entraineur par rapport au boulot qu'il a fourni cette saison. Franchement, j’ai l’impression que les négociations de divorce sont un peu plus loin qu’on ne le pense entre le Standard et Deila." Et de terminer, "si on est sûr de le garder, on ne parle pas comme ça."

Pascal Scimè nuance un peu plus son propos. "Quand on va au bout des choses, et qu'on est dirigeant, le projet du club reste supérieur à n'importe quel joueur ou entraineur. Peut-être que les relations sont un peu plus tendues qu’on ne le pensait. L’interview peut aussi expliquer pourquoi Deila a voulu éteindre l’incendie car la situation le dépasse. Il ne pensait pas à une telle caisse de résonance. Si le plus grand club des dix dernières années de Belgique essaie d'avoir Ronny, ça va faire des étincelles. La question est de savoir s’il peut encore rester au Standard."