Complètement Foot : Dendoncker est-il la solution au trio défensif des Diables Rouges ?

Alors que la défense belge a longuement été critiquée ces derniers temps, Roberto Martinez tiendrait-il enfin une solution avec Leander Dendoncker ? Pour notre consultant, Thomas Chatelle, "c'est difficile à dire en ce moment car Denayer et Boyata ne sont pas là. Même si ces deux-là ont perdu plus de points qu'ils n'en ont gagné lors de ces derniers matches." Selon Pascal Scimè, "il a donné satisfaction à l'entraîneur et des trois défenseurs présents, c'est le plus tonique."

En revanche, pour Pascal Scimè, sur le match du jour, le sélectionneur n'avait pas grandement le choix. "C'est difficile de faire mieux quand sur le banc, à part Mechele, il n'y a plus de défenseurs." Il évoque également le positionnement de Timothy Castagne. "Difficile de le voir dans le trio défensif alors qu'on a besoin de lui sur le côté. Je pense que Castagne n'est pas le plus à l'aise à l'une de ces positions, il préfère rester sur le couloir. Il pourrait à terme devenir le Clinton Mata de Bruges, dans ce trois arrière. C'est peut-être une solution pour l'avenir."

Notre consultant Thomas Chatelle aurait bien titularisé un autre joueur. "Honnêtement, j'aurais profité du match du jour pour tester à nouveau Arthur Theate à gauche et laisser Toby Alderweireld central comme il l'a bien fait au match aller face à la Pologne."