Complètement Foot : début des 1/8e de finale, qui sera Champion du monde ?

Dans "Complètement Foo", on aime le foot fiction. Alors que nous nous remettons tout doucement de l'élimination précoce des Diables Rouges, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari ont décidé de se projeter dans la suite de la compétition, sans oublier de tirer un premier bilan après la phase de poules.

Et c'est notre consultant Nordin Jbari qui s'y colle en premier : "Le Maroc m'a laissé une excellente impression. Une sacrée prouesse quand on sait que le pays a changé d'entraîneur deux mois avant la compétition. Walid Regragui a remis tout le monde à l'endroit. Quand on voit Hakim Ziyech, c'est assez impressionnant. On rappelle qu'il était en dispute avec l'ancien sélectionneur Vahid Halilhodzic et qu'il est actuellement en mauvaise posture à Chelsea. Ça ne se voit pas sur le terrain en tout cas." Une autre équipe sort du lot chez notre consultant : le Sénégal. "Les Lions de la Teranga sont capables de créer la surprise contre l’Angleterre. Ils jouent dur sur l'homme, ils sont intelligents et ils vont vers l'avant. Ils savent tenir un résultat."

Pour Pascal Scimè, c'est le Japon qui lui a tapé dans l'œil : "J'ai bien aimé la personnalité des Japonais. Ils seront sans doute sortis par la Croatie mais ce qui est génial avec le Japon, c'est que ça va vite. C'est une équipe dynamique, intelligente. Même sans avoir la possession du ballon, cette sélection peut être spectaculaire. Elle joue avec ses armes et l'entraîneur a compris à quel type de joueur il avait affaire. Le problème de cette compétition, c'est que la photographie peut être opaque. Il n'y a aucune équipe qui a signé un 9 sur 9. Ça veut dire que le football est en train de se rééquilibrer."