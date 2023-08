Complètement Foot : Débriefing Anderlecht-Charleroi (Live vidéo)

Pour cette 15e saison de "Complètement Foot", l’émission fait peau neuve ! Retrouvez David Houdret et son consultant, ce dimanche, Alex Teklak, ainsi que de nombreux invités pour évoquer la Jupiler Pro League. Ils débrieferont les différents matches, le partage entre Courtrai et le Standard (1-1) qui n’y arrive toujours pas et la rencontre entre Anderlecht et Charleroi qui à commencer à 18h30.