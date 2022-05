Complètement Foot : De Ketelaere si défensif, un bon choix ?

Dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak sont revenus sur les choix tactiques d'Alfred Schreuder, qui avait notamment décidé de faire évoluer De Ketelaere dans un rôle plus défensif. Le coach des Brugeois a-t-il sacrifié les qualités offensives de De Ketelaere en le faisant jouer plus bas ?



Pour notre consultant Alex Teklak, le fait d'avoir aligner à Buchanan et De Ketelaere à ces positions s'explique parce qu'Adamyan jouait. "D'habitude, il fait jouer Skov Olsen à droite et Buchanan à gauche. Olsen est gaucher naturellement et Buchanan droitier. Donc généralement il a des joueurs qui rentrent à l'intérieur du jeu naturellement parce qu'ils sont sur leur bon pied. Aujourd'hui, il a opté pour De Ketelaere à gauche et Buchanan à droite. Je pense que l'idée était d'avoir des pieds qui se retrouvaient naturellement pour centrer." Pourquoi avoir préféré Adamyan en pointe ? "Pour sa vitesse et son pressing. Puis il a un profil dans le rectangle, de buteur, que n'ont pas vraiment De Ketelaere et Lang quand ils jouent devant. Ils posent d'autres problèmes parce que ce sont des attaquants très flottants. Ils sont très mobiles et interchangeables, et ils provoquent de la désorganisation dans l'équipe adverse. Schreuder s'est sans doute souvenu qu'ils avaient joué de la sorte lors des matches contre l'Union et que ça n'avait pas fonctionné. Et il s'est dit qu'il allait tenter quelque chose d'autre en plaçant De Ketelaere à gauche et Buchanan à droite."



Les deux équipes se rencontreront à nouveau ce mercredi dans le cadre de la 4e journée des Champions playoffs. Nsoki sera suspendu du côté brugeois. Retrouvera-t-on le Club de Bruges avec la même physionomie, avec Adamyan et De Ketelaere plus bas ? "Peut-être pas. Schreuder va sans doute vouloir surprendre de nouveau Felice Mazzu. Ce qui m’inquiète le plus, c'est la suspension de Nsoki parce qu’il amène beaucoup de vitesse même s’il fait parfois des choses très bizarres. C’est sa force et parfois son défaut. J’aime beaucoup Hendry, qui est un défenseur beaucoup plus classique, mais je ne sais pas comment il va rentrer dans un match comme celui-là alors qu’il n’est pas l’un des chouchous de Schreuder. En plus, ils vont avoir un déficit de vitesse en l'absence de Nsoki."