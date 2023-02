Complètement Foot : comment trouver l'alchimie au Club de Bruges ?

Pascal Scimè poursuit sur le travail difficile du coach brugeois : "Ça fait une victoire en 9 matches pour Scott Parker. Il n’a pas joué deux matches d'affilée avec le même 11 depuis qu’il est entré en fonction. Pour des raisons diverses mais ça donne l’impression qu’il n’a pas encore les idées claires, qu’il n'a pas trouvé la bonne alchimie. Il ne connait peut-être pas encore son noyau en profondeur. Ils ne s’entraînent pas suffisamment avec le calendrier qui est resserré. Est-ce la fin d’un cycle ? Je n'aime pas parlé de ça alors qu'il y a 4 mois on célébrait une qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue des Champions. Mais il y a quand même des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Mata, il joue, il ne joue pas, il est blessé, il ne l’est plus. Mechele joue une fois couloir gauche de la défense centrale et puis la semaine suivante couloir droit. Hendry vient maintenant comme sauveur. Le milieu de terrain on vend Balanta, il y a pleins de choses."

Et Guillaume Gautier, journaliste au Sport Foot Magazine, de conclure : "Parker n’est pas arrivé avec quelque chose d’acquis. On a l'impression que tout est brouillon et ce n'est pas normal car c’est le Club de Bruges. Je ne pense pas que ce soit une erreur de sa part. Il n'a pas de fondations sur lesquelles se reposer depuis un an et demi, et il doit tout reconstruire en pleine saison sans avoir le temps de le faire."