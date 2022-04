Complètement Foot : Charleroi, toujours dans la course ?

Dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont sont revenus sur la défaite du Sporting de Charleroi à Malines (1-0). Une défaite qui, conjuguée à celle de La Gantoise face à Genk ce dimanche, relance les dés au sein des Europe playoffs.

Pourtant, comme l’indique Pascal Scimè, ce sont bien les Carolos qui ont dominé la rencontre. "En regardant la première mi-temps, on se dit que le Sporting de Charleroi va gagner ce match. Je me suis mis à la place d’Edward Still, qu’est-ce qu’il peut faire de plus ? Il a tout fait, tout bien préparé. L’organisation était là, la gestion des espaces, la gestion du dos des latéraux. On n’a pas vu Storm, Hairemans, Walsh, Bijker. C’était un bon match dans le contenu. Ce qui a manqué, c’est la finition. Bayo a deux grosses occasions. Il doit cadrer et en mettre une des deux. Il y a aussi un poteau. Par contre, Gholizadeh est fautif, un joueur de cette qualité doit mettre son occasion au fond."

Il ajoute : "La chance du Sporting c’est que Gand a été battu. Ça les maintient dans la course. S'ils avaient gagné à Malines, il n’y avait plus qu’un adversaire à aller chercher, mais là ça va être une course à 4. Donc le Sporting de Charleroi reste dans la course grâce à Genk mais se retrouve avec Malines, Genk et Gand."