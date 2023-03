Complètement Foot : Charleroi peut-il rêver des Playoffs 2 ?

Pour Pascal Scimè, notre journaliste, Charleroi a gagné en étant solidaires et solides. "Ils sont allés chercher la victoire. Il n’y a pas qu’avec les tripes que l’on gagne. Il y avait un plan de jeu pensé, savoir défendre, savoir se rendre minable à 10 contre 11 face à une équipe poussée par un public, ce sont des plans de jeu. Il faut également de la réussite."

Il poursuit, "il n’y a pas de hasard non plus, Felice Mazzu a revigoré cette équipe, il a su lui rendre ses valeurs, une cohésion d’équipe et il a réussi à convaincre les joueurs qu’il fallait pour performer, être un véritable collectif. Ils n’essaient pas de surjouer et en s’acquittant de leur tâche et en dépassant même parfois leur fonction quand le moment le demande, ils obtiennent des résultats."

Il termine, "je me demande dans quelle mesure, le fait de faire rejouer le match face à Malines n’a pas insufflé un regain d’optimisme pour ramener un résultat d’Anvers. Personne n’aurait cru à cette victoire mais à la décharge des Anversois, un seul être vous manque et tout est différent. Vincnet Janssen. Il y a un Antwerp avec Janssen et un sans lui."