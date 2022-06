Complètement Foot : Cela peut-il matcher entre Mazzu et Anderlecht ?

L’équipe de "Complètement Foot" a profité de l’émission spéciale Belgique - Pays-Bas pour faire le point sur le mercato en Pro League. David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont sont notamment revenus sur le départ de Vincent Kompany, pressenti à Burnley, et l’arrivée de Felice Mazzu à Anderlecht.



"À un moment donné, toutes les données ne sont plus là pour que l’idylle continue", entame Pascal Scimè. "Et ça vaut pour Vincent Kompany et Wouter Vandenhoute, comme ça vaut pour Felice Mazzu et la direction de l'Union. Alors les situations ne sont pas comparables mais il y a quand même pas mal d'analogies entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, toutes les conditions ne sont plus réunies pour continuer à vivre ensemble."



Notre consultant Clément Tainmont, qui a bien connu Felice Mazzu à Charleroi, n'est pas vraiment surpris de ce choix : "Avec l'Union, il a atteint le plafond de cette équipe. Quand Anderlecht se sépare de son entraineur, qui va-t-on chercher aujourd'hui ? Soit on va chercher un entraineur étranger, soit on va chercher le meilleur du pays. Le meilleur du pays, c'était Felice Mazzu. Si on se base sur l'entièreté de son travail depuis qu'il est à Charleroi, on peut dire que c'est quelqun qui sait construire, parfois sur une base qui est un peu instable comme ce fut le cas à Charleroi. [...] Pour lui, c'est l'opportunité de retourner dans un grand club, de faire des choses cohérentes et l'épisode de Genk lui servira. S'il est parti à Anderlecht, c'est qu'il a des arguments en sa faveur et qu'il sait qu'il va pouvoir construire. Puis c'est le genre d'opportunité qui ne se refuse pas. Financièrement ça joue aussi. Il fait un grand bond en avant. En termes sportif, il a beaucoup à gagner là-bas."