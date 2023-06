Complètement Foot : Carl Hoefkens au Standard, un bon choix ?

Pascal Scimè met également en lumière la différence de style entre Carl Hoefkens et son prédécesseur, Ronny Deila. "Hoefkens ne va pas aller communier avec les supporters comme Deila. Il est très réservé. Un petit peu trop d‘ailleurs. À Bruges, il ne célébrait quasiment jamais. J’aimerais que cette expérience au Club de Bruges lui ait servi et qu’il s’ouvre un peu plus. Ce qui me gênait par moments, c’était l’absence d’émotions et de sourires."

Clément Tainmont rétorque que le comportement de Carl Hoefkens peut changer et "qu’il agissait peut-être de cette manière parce que c’était le Club de Bruges. Si on fait un parallèle avec Felice Mazzu, il est très différent à Charleroi de ce qu’il était à Anderlecht ou à l’Union Saint-Gilloise. Ici, Hoefkens a vu Ronny Deila invectiver le public liégeois. Il l’a vu et il se dit peut-être que ça marche. On a le sentiment qu’il est froid et dur, mais peut-être que dans le contexte du Standard, ce sera quelqu’un de différent. C’est une surprise qui nous attend."