Complètement Foot : Belgique-Maroc, cette défaite des Diables, la faute de Roberto Martinez ?

Pour notre consultant Joachim Mununga, il faut peut-être mettre la responsabilité du sélectionneur fédéral sur la table, mais également celle des joueurs. "Peut-être qu’on peut être qu’on a surcoté aussi cette fameuse génération dorée, c’est une première chose. On peut dire à tous ces supporters qui sont frustrés, qui font partie de ce déferlement de tenir le coup. Il faut qu’on tienne bon parce qu’il y a encore une chance de qualification, donc ne cédons à la panique même si, c’est vrai, c’est inquiétant. J’ai trop de respect pour Roberto Martinez parce qu’on ne peut pas oublier tout ce qu’il a amené. Mais c’est vrai qu’on peut se poser des questions à un moment donné à propos du plan de jeu. […] Du côté du Maroc, on a eu la solution B qui est sortie du banc et qui a fait gagner le match. Et ça, ça fait la différence. C’est vrai que chez nous, on sent qu’il y a quelque chose, mais où est le plan A ? Où est le plan B ? Où est le plan C ?"

Et Pascal Scimè d’emboîter le pas : "Mais si tes leaders techniques ne font pas la différence, ça n’allait pas aller. On le répète maintenant parce que c’est flagrant, d’où aussi l’aveu de faiblesse du sélectionneur de forcer la montée de Romelu Lukaku."

Joachim Mununga conclut en défendant Roberto Martinez : "On ne peut pas non plus tout lui imputer. Ce n’est pas lui qui est sur la pelouse et ce n’est pas lui qui joue, donc on ne peut pas tout lui imputer."