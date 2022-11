Complètement Foot : Belgique - Canada, faut-il craindre cette équipe ?

"Lors des éliminatoires, le Canada a battu les USA et le Mexique à domicile et il a été faire match nul là-bas" rappelle Matthias Van Halst. "La Belgique est plusieurs niveaux au-dessus de ces deux équipes, mais ils n'ont jamais du affronter d'équipe de ce niveau auparavant, on va voir ce que cela donnera."

Jonathan David, qui a fait ses débuts à La Gantoise, est un des joueurs canadiens les plus connus et il aura un rôle important dans cette sélection. "Il joue en soutien d'attaque, un peu le rôle d'Eden Hazard ou de Dries Mertens il y a quelques années. Il est là pour faire sauter le bouchon adverse. Tout ne passe pas par lui mais c'est l'élément perturbateur des défenses." Il poursuit, "il va surgir et faire parler sa vitesse dans des phases travaillées qui ne sont pas dans le cours habituel du jeu. Il faut le surveiller en permanence car il peut être discret mais surgir en un coup."

Enfin, il évoque la situation d'Alphonso Davies. Blessé, le joueur est resté longtemps dans son club du Bayern Munich et a finalement rejoint le Qatar en dernière minute. Va-t-il jouer lors de cette rencontre ? "Ici, au Canada, on n'en sait rien. Il est du genre à bluffer en avant-match. Un jour on nous dit oui, un jour on nous dit non. Ce sont des informations contradictoires en permanence." Il ironise ensuite, "il va essayer de faire changer les plans de Roberto Martinez, mais je pense que c'est le cadet des soucis du sélectionneur. Les Belges vont jouer leur jeu comme d'habitude." Il conclut, "le cas d'Alphonso Davies est en dents de scie mais je pense que c'est fait exprès."