Complètement Foot : Avec ou sans Eden Hazard à l’Euro 2024 ?

Pour notre consultant, Joachim Mununga, il faut se focaliser sur les performances en club pour les futures sélections en équipe nationale. "Il faut arrêter de se faire un avis sportif subjectif en mémoire du passé. Cela dépendra ce qu’il fera en club. Si tu ne performes pas avec ton club, et bien pas de sélection chez les Diables Rouges."



Pour en revenir à Eden Hazard, "sportivement j’espère que c’est seulement ce qui se passe en club qui déterminera son futur en équipe nationale", explique Joachim Mununga. Il continue, "je peux comprendre qu’il en ait gros sur le cœur, car je trouve que les supporters ont la mémoire courte. Qu’il n’ait pas été bon c’est une chose, mais la manière dont les supporters ont exprimé leur mécontentement en jetant à la poubelle tout ce qu’il a apporté à l’équipe nationale, je trouve ça scandaleux."



Pascal Scimè, de son côté, évoque les choix de l’ancien sélectionneur Roberto Martinez. "La part d’affect qu’il a amené dans ses choix par rapport à certains de ses joueurs, notamment son capitaine, Eden Hazard, n’a-t-elle pas affecté ou occulté une vision plus panoramique du jeu ?" Il ajoute, "quand on voit ce que cette équipe nous sort face à la Croatie sans Eden Hazard, il y avait peut-être autre chose à faire et c’est l’un des reproches que l’on peut faire à Martinez, c’est de ne pas avoir prévu d’autres scénarios." Il finit, "il y a 6 mois, un an, peut-être que l’équipe nationale n’aurait pas dû être un médicament pour un joueur en particulier, c’est un choix de Martinez. Il était prisonnier de cette confiance aveugle accordée en ses cadres."