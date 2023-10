Complètement Foot : au Standard, faut-il attendre plus de Djenepo ?

Mais il y a aussi quelques déceptions dans les rangs des Rouches. Pour Clément Tainmont, c’est le cas de Moussa Djenepo, revenu cet été au Standard en provenance de Southampton. "Il apporte beaucoup de danger et il est très percutant, mais là où je suis mécontent, c’est que j’en attendais plus. J’aurais pensé que grâce à ses expériences en Premier League et aux joueurs qu’il a pu y côtoyer, il aurait évolué dans son jeu et qu’il aurait mieux géré certaines situations offensives. On voit qu’il a parfois un caractère un peu trop soliste et que ses choix de passes manquent parfois de qualité. Il fait des bonnes choses, mais j’aurais espéré qu’il fasse preuve d’encore plus de danger dans son jeu et pour servir ses coéquipiers. Mais c’est un joueur très intéressant qui peut faire du bien et qui correspond bien à l’ADN du Standard qui consiste à mettre le feu."