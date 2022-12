Complètement Foot : Argentine ou France ?

Pour Joachim Mununga, les Lions de l’Atlas ont livré un beau combat face aux Bleus. "En deuxième mi-temps, on a assisté à tout ce qu’il y a de plus beau dans cette équipe marocaine avec une vraie aisance technique malgré le but qu’ils encaissent."

Il continue, "je ne pense pas que cette équipe ait été en surrégime. Je pense que Walid Regragui a changé l’ADN du football marocain et c’est une réelle performance. C’est une magnifique Coupe du Monde pour les Marocains qui nous ont offert de belles choses et qui peuvent encore briller samedi face à la Croatie. Ce serait bien qu’ils terminent en beauté."



Du côté de Pascal Scimè, "ce qui doit être frustrant pour les Marocains, c’est de s’être fait sortir à la marocaine. Tu as été jusqu’en demi-finale en jouant comme ça, en faisant déjouer l’adversaire, en défendant et en te créant peu d’occasions. Ici, tu te fais battre par ton propre clone qui a plus de qualités fatalement."

Il poursuit, "c’est un match qui va les faire progresser, car leur plan A était parfait mais ils doivent travailler leur plan B. C’est avec des matches comme cela que tu vas le performer. Ils n’ont pas à rougir de leur prestation, le Maroc a regardé la France dans les yeux et a fait ce qu’il devait faire. Mais en face, tu avais un adversaire à qui tout sourit depuis 4 ans."