Complètement Foot : Angleterre – France, quelles sont les forces et les faiblesses ?

L’Angleterre qui s’est imposée 3-0 face au Sénégal fait sa place parmi les prétendantes au sacre mondial. En quart de finale, elle a rendez-vous avec la France, championne du monde en titre.

Pour Clément Tainmont, "il a beaucoup de qualités chez les joueurs, des profils que l’Angleterre ne possédait pas avant. Ils ne font pas beaucoup de bruit mais ils sont très costauds et convaincants depuis le début de la compétition. Physiquement, ils sont au top, ils sont en confiance, ils ont une grande solidité et je les vois peut-être aller au bout."

Pascal Scimè abonde dans le même sens que notre consultant, "des 4 premiers qualifiés pour les quarts, c’est l’équipe la plus complète et qui est la plus impressionnante. Des profils précoces comme Bellingham et Saka, c’est une équipe qui pourrait vraiment mettre en difficulté l’équipe de France."

Clément Tainmont poursuit, "quand on compare l’Angleterre à la France, ils ont énormément de qualité pour mettre les Bleus en difficulté. Tu as un joueur comme Harry Kane qui est capable de garder le ballon, de contourner la défense pour amener des centres à des joueurs lancés et il y a énormément de vivacité et de verticalité. Ce qui peut mettre en difficulté la défense française."

"Ici l’équipe d’Angleterre transit très vite vers l’avant, on a de la générosité, du pressing, elle sait ce qu’elle doit faire en possession mais aussi lorsqu’elle n’a pas le ballon. En plus, elle possède un vrai banc, encore plus qualitatif que le français" complète Pascal Scimè.