Complètement Foot : Anderlecht, un chantier dont on ne voit ni le bout ni la cohérence ?

Le problème de fond d’Anderlecht ne date pas d’aujourd’hui et touche aussi bien le club sur le terrain qu’en dehors de celui-ci.

"Le football belge a besoin d’Anderlecht au top, mais à l’heure actuelle le point d’interrogation concerne la gestion sportive" commence Pascal Scimè. "Lors de la balance des transferts à l’intersaison, Anderlecht a dépensé plus d’argent pour un joueur que l’Union pour Boniface. Puis, ils ont encore dépensé pour Diawara, qui n’est pas une réelle réussite pour le moment. Et d’autres problèmes vont se poser avec les prolongations de Refaelov et de Trebel. Et il n’y a pas de deuxième attaquant pour aider Silva", poursuit-il.

Il finit, "on va chercher un directeur technique danois qui va chercher un certain profil d’entraîneur, Brian Riemer. Mais je ne vois pas le fil conducteur de ce projet sportif, j’ai l’impression que tous les trois mois, on change quand ça ne va pas. Anderlecht est en chantier mais on n’en voit ni le bout ni la cohérence."

Du côté de notre consultant, Clément Tainmont, "l’équipe que l’on voit sur le terrain est souvent le reflet du travail fournit en arrière-plan. Je ne vois pas le fil conducteur du club. Oui, il faut former les jeunes et les mettre dans le bain avec une culture du club, mais ce n’est pas suffisant. Il leur faut des joueurs de caractères auprès d’eux." Il termine, "Anderlecht est dans un engrenage très négatif et cela depuis quelques années maintenant."