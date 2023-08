Complètement Foot : Anderlecht sur un petit nuage en ce début de saison ?

Pour notre consultant, Alex Teklak, cette victoire est à l’image d’Anderlecht. "Ils sont dans une très bonne phase et ils ont eu le mérite de gagner des matches dans lesquels ils ne jouaient pas bien. Aujourd’hui, c’était irrégulier, mais Anderlecht a bien joué. Pour l’instant, Anderlecht est sur un petit nuage."

Théo Leoni a inscrit son premier but en D1A et a été impérial, Alex Teklak est content qu’il ait eu sa chance. "Il se trouve dans un secteur très concurrentiel, notamment à Anderlecht. Sa patience a été récompensée et je pense que le fait d’avoir joué en Challenger Pro League lui a été bénéfique."

Il ajoute, "il est peut-être moins spectaculaire que d’autres jeunes joueurs mais il est bon et il a une belle intelligence de jeu."