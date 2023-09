Complètement Foot : Anderlecht reste sur sa faim face à Genk

Pour notre consultant, Clément Tainmont, "c’était du gaspillage, deux points de perdus pour Anderlecht. Le syndrome de l’équipe en supériorité numérique, très rapidement en plus." Il poursuit concernant l'arbitrage, "le fait qu’il mette un carton jaune très rapidement, il pose le contexte et peut-être qu’il a fait une erreur sur ce choix-là. Ça a conditionné le match, l’environnement et le public."

Il ajoute, "Bonsu Baah prend jaune et directement derrière refait une faute de pressing qui mérite une jaune. Ca ne sert pas à Anderlecht qui était en supériorité. Ils pensent maîtriser la rencontre, mais on n'a pas l'impression que Genk avait un joueur de moins sur le terrain."

Il continue, "moins de paillettes, moins d'Adn anderlechtois mais plus pragmatique et structuré avec des joueurs d'expérience qui savent poser le jeu. Mais jusqu'au bout Genk a cru en ses chances et ils ont réussi à égaliser. Riemer s'est trompé sur la fin du match en essayant de protéger le score, mais il a désorganisé le bloc anderlechtois. Une victoire d'Anderlecht aurait été une belle continuité de ce début de saison. "

Et termine sur le bon début de saison d'Anderlecht, "ils ont effectué un recrutement que l'on avait pas vu venir, ils ont été piochés dans les manques nécessaires de l'équipe. Rits, Flips ne sont pas n'importe quels joueurs, ils sont intéressants. Il y a de grandes qualités même chez les jeunes formés à l'académie. Le recrutement est pertinent et colle aux résultats mais on attend un peu plus de production. L'ensemble est pertinent et on se trouve dans du réfléchi et le public finit par le ressentir aussi."