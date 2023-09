Complètement Foot : Anderlecht et le Club de Bruges se neutralisent lors du Topper

Ce soir dans "Complètement Foot", Lise Burion et Joachim Mununga reviendront sur le match nul entre le Standard et Westerlo, ainsi que sur la rencontre entre Anderlecht et le Club de Bruges qui vient tout juste de se terminer. Et la première surprise, la titularisation de Schmeichel à la place de Dupé. Ils évoqueront également la victoire de l’Union, 0-2 sur la pelouse du Cercle de Bruges.