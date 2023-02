Complètement Foot : Anderlecht aurait-il dû prendre les trois points ?

Pour notre consultant "Complètement Foot", Clément Tainmont, le résultat de la rencontre est imprévu. "Pour moi, Anderlecht aurait dû remporter ce match. Le Sporting avait fait le nécessaire pour revenir au score et passer devant. C’est l’équipe qui avait la maîtrise sur l’ensemble de la rencontre. Et ils méritaient la victoire."

Il ajoute, "il y a eu un fait de match sur l’égalisation du Standard, une interprétation de l’arbitrage et du VAR. Mais Anderlecht maîtrisait les débats et aurait dû sortir de cette rencontre avec les trois points."

Pour lui, il y a eu un réel changement de dynamique pendant le match. "Le Standard a dominé pendant les 25 premières minutes, il était très fort et a logiquement ouvert le score. Les joueurs étaient présents, dynamiques et allaient de l’avant. Et en un coup, les débats se sont inversés et Anderlecht a repris la main sur le jeu car il a trouvé des solutions sur le milieu de terrain. Et Amuzu a pris le dessus sur Fossey qui n’était pas à sa place habituelle."