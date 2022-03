"Complètement félin" : Philippe Jauniaux a testé pour vous un bar pas comme les autres !

Ce bar à chats a été le premier à ouvrir ses portes en province de Hainaut il y a un peu plus de deux ans. Celle qui gère l’endroit s’appelle Jessica. Une louvièroise pure souche qui a deux passions dans la vie : les chats et la pâtisserie ! Et donc, pour elle, lancer "Complètement félin" a été une évidence.

Ca n’a pas été simple ces derniers mois : la crise sanitaire et les fermetures de l’horeca sont venues jouer les troubles fêtes mais, aujourd’hui, la situation est un peu moins compliquée et les clients sont de retour.

Jessica travaille avec une association, un refuge qui s’appelle Les Chatons de Chabidou. C’est de là que provient la petite dizaine de chats présents en permanence dans le bar salon de thé.