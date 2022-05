Compléments alimentaires en période d'examens : est-ce vraiment nécessaire ?

De nombreux étudiants sont actuellement en blocus. Les examens approchent à grands pas... Pas toujours évident de se concentrer en cette période ensoleillée de l'année. C'est une période compliquée et on a parfois besoin d'un petit coup de boost... Mais les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

À l’approche des examens de juin, le stress monte, les étudiants entrent en période de blocus et ce n'est pas forcément la période la plus cool pour eux... Ils ont parfois besoin d'un petit coup de boost pour être plus concentrés, surtout avec les beaux jours qui reviennent et qui donnent envie de tout faire sauf d'étudier ! Dans les cabinets de médecine générale, les demandes de vitamines pour les étudiants sont nombreuses. Mais est-ce vraiment nécessaire? Réponse avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

A-t-on vraiment besoin de ces vitamines ?

Selon le Dr Charlotte, dans la majorité des cas, non! Il est bien plus important de privilégier une alimentation saine et équilibrée avec des fruits, des légumes du poisson, suffisamment de protéines et suffisamment de glucides. Sans sauter de repas évidemment ; c’est très important parce que le jeûne entraîne du stress, une éventuelle hypoglycémie et ne permet pas non plus d’assimiler suffisamment la matière d'un cours. Le cerveau est en effet un gros mangeur de sucre.

S’il est vrai que les étudiants qui vivent en kot n'ont pas forcément une alimentation équilibrée et ne se nourrissent pas forcément de fruits et légumes frais, alors, à ce moment-là, c’est peut-être une bonne idée de leur donner un complément vitaminé.