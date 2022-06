Compléments alimentaires : comment distinguer ce qui est utile de ce qui est dangereux ?

Que penser des complexes multivitaminiques ?

Certains compléments contiennent un grand nombre de vitamines : A, B1, B2, B5, C, D, auxquelles sont ajoutés du cuivre, du chrome, du sélénium, ou encore du zinc. Les spécialistes que nous avons contactés estiment que l’organisme ne peut pas assimiler entièrement un tel cocktail. Donc c’est cher et peu utile. Le meilleur conseil reste de consommer quotidiennement suffisamment de fruits et de légumes, et d’avoir une pratique sportive régulière afin de renforcer son immunité.