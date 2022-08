Competencia Oficial : La société du spectacle

Et qui de mieux pour les interpréter que ces deux acteurs diamétralement opposés. Felix est un parfait m’as-tu-vu, sûr de son charme et de son talent quand Iván a tout de l’acteur austère et engagé, entièrement dédié à son art. Entre eux rivalités, jalousies et mépris vont atteindre des sommets que la réalisatrice particulièrement allumée et imbue d’elle-même va sciemment utiliser… jusqu’à être franchement dépassée !

Mais là où tout ce petit monde se rejoint, c’est qu’il n’y en a pas un pour racheter l’autre ! Caprices, hypocrisies, mesquineries, manipulations… tout est bon pour tirer la couverture à soi et gonfler un peu plus son ego.

Avec une bonne dose d’autodérision Penélope Cruz (tout à fait réjouissante en rousse incendiaire), Antonio Banderas et Oscar Martinez s’en donnent à cœur joie, et sont parfaits dans cet exercice de cabotinage … d’autant plus savoureux qu’ils ont dû eux aussi en voir des vertes et des pas mûres durant leur longue carrière respective !

Ne vous privez surtout pas de cette comédie grinçante et hilarante !