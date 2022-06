Compenser le pouvoir d’achat : "En Belgique c’est un système qui est automatique", explique De Croo

Outre les mesures d’urgence, ce que demandent aussi les syndicats, ce sont des mesures structurelles et d’en finir avec la logique de chèque. Est-il possible d’en faire plus en Belgique au vu de l’état des finances publiques ?

Alexander De Croo précise que les mesures actuelles ne sont pas des politiques de chèque. Et il cite la diminution de la TVA et le tarif social, dont 2 millions de Belges bénéficient. Il souhaite aussi rappeler que des gens payent l’indexation automatique des salaires. Si l’Etat intervient pour les pensions et les salaires des fonctionnaires, mais "la plus grande partie, ce sont les employeurs qui voient des augmentations de salaire, qui les payent chaque mois et ils le font". Le Premier ministre estime qu’il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la période actuelle. Période compliquée partout et pas seulement en Belgique.

Quant à savoir si le gouvernement pourra proposer d’autres mesures. Alexander De Croo rappelle qu’il a été demandé à des experts de proposer des mesures additionnelles qui se focaliseraient sur certains groupes de la population. "Mais il faut aussi que les mesures soient tenables".