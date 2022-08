Comparution d'un homme arrêté avec une arbalète au château de Windsor

Le tabloïd The Sun a publié des images d'une vidéo présentée comme issue de son compte Snapchat.

En pull à capuche noir et en masque blanc, cet ancien employé de supermarché vivant à Southampton (sud de l'Angleterre) manipule l'arbalète et dit: "je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d'assassiner la reine Elizabeth".

Avec des références apparentes à la saga Star Wars, il se présente comme un Indien sikh et dit chercher "revanche" pour un massacre commis en 1919 par les troupes britanniques contre des manifestants en Inde.

Il est aussi inculpé de menace de mort et de possession illégale d'arme.

La prochaine audience est prévue à Londres le 14 septembre.

Les recours au "Treason Act" sont rarissimes. Le cas le plus célèbre remonte à 1981 quand Marcus Sarjaent avait été condamné à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable d'avoir tiré cinq coups à blanc en direction d'Elizabeth II lors d'une parade.