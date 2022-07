Comparé au "flop" Andy Carroll après ses débuts à Liverpool, Darwin Nunez fait taire ses détracteurs avec un quadruplé

Tout va très vite dans le football. Darwin Nuñez, nouvelle recrue phare de Liverpool, a vécu des débuts compliqués avec son nouveau club. Maladroit et inefficace devant le but lors de ses deux premières sorties, l’Uruguayen a rapidement été comparé par de nombreux fans du ballon rond à Andy Carroll, ancien flop des Reds. Mais c’était avant que le goleador n’inscrive un quadruplé contre le RB Leizpig en… 43 minutes ce jeudi soir (victoire 5-0).

Après deux prestations plus que moyennes (face à Manchester United et Crystal Palace) en présaison, le pauvre Darwin Nuñez, débarqué au sein du club de la Mersey pour la coquette somme de 75M d’euros, a reçu une tonne de critiques sur les réseaux sociaux. De petits rigolos se sont même amusés à comparer l’attaquant uruguayen à Andy Carroll, transféré chez les Reds pour 40 millions d’euros en 2011 et qui s’est avéré être un flop (11 buts en 58 matches).