Comparateurs de prix : tout ce qu'on ne vous dit pas

Les comparateurs de prix ont fait leur apparition dans les moteurs de recherche il y a quelques années déjà. La promesse faite aux consommateurs : les aider à trouver le meilleur prix pour leurs micro-ondes, leurs billets d’avion, leur mutuelle ou encore leur fournisseur d’énergie. Ces sites de référencement se sont petit à petit immiscés dans nos achats quotidiens comme plus exceptionnels. Si sur le papier, les avantages semblent évidents, les comparateurs de prix sont-ils vraiment efficaces et surtout sont-ils fiables ?

Globalement les comparateurs de prix se présentent de la même manière, recensant du moins cher au plus onéreux l’objet de désir de l’internaute. Seulement, à s’y pencher de plus près, on constate rapidement que les prix varient d’un comparateur à l’autre. Comme toute entreprise, la majorité de ces sites comparatifs cherchent à générer un bénéfice. Pour ce faire, ils passent des contrats avec les marques qu’ils référencent et touchent une commission de quelques centimes à chaque clic, comme le rapporte France Info. Les produits affichés proviennent donc d’entreprises ayant payé un droit de présence.

S’il n’y a pas de mensonges sur le chiffre affiché, la majorité des sites ne présente pas de liste exhaustive des différentes offres, ainsi le prix le plus bas correspond souvent au prix le plus bas parmi les partenaires du site. Au-delà de ça, certaines marques payent plus cher par clic pour obtenir un meilleur référencement.

C’est ce mode de négociation commerciale qui peut entraîner des catégories visibles sur de nombreux sites comme les produits classés par "popularité" ou par "pertinence". En réalité ces critères sont particulièrement opaques pour le consommateur et se révèlent parfois n’être que le résultat d’un partenariat avec une marque ayant promis une somme plus importante par clic. Un cercle vertueux pour les sites annonceurs qui donnent plus de visibilité à ces offres et engrangent ainsi plus de revenus.

Si le classement des produits ne doit donc pas être suivi aveuglément, le consommateur doit également se méfier des pièges éventuels tels que les frais cachés. Parfois l’offre la moins chère présente en réalité des frais de livraison importants ou des frais de gestion, une obligation à souscrire à un abonnement ou encore des surcoûts pour adhérer à des options quasi indispensables comme le coût d’un bagage pour un vol avec une compagnie low cost.

Si les comparateurs de prix comportent des avantages, il faut les utiliser avec prudence. Le comparateur n’étant pas en relation directe avec les marques, les prix varient parfois entre les deux sites, les promotions manquent ou les stocks sont épuisés sans que ce ne soit signalé.

Finalement, les comparateurs de prix pourquoi pas… À condition sûrement de les comparer.

Écoutez le podcast "Du beurre dans les épinards" pour d’autres conseils concernant la gestion budget.