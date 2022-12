Comparateurs de contrats d’énergie : pourquoi des résultats si différents ?

Et la question est plus que pertinente : pour répondre, nous avons fait le même exercice qu’Hicham. Nous sommes allés sur un comparateur : une demande de prix pour un contrat gaz et électricité pour un ménage de quatre personnes, contrat variable pour un an. Résultat : pour un même contrat, nous avons reçu une dizaine d’offres, la moins chère à 285 € par mois chez un fournisseur, et la plus chère à 750 € par mois chez un autre.

