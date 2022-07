Comparaison des images prises par Hubble et le télescope James Webb

Dans le communiqué de la Nasa partageant ces premières images, on peut lire à quel point celles-ci révèlent des informations jusque-là complètement invérifiables. Notamment sur la nébuleuse Carina, le quintette de Stephan, la nébuleuse de l’anneau sud, WASP-96 b et SMACS 0723. Le télescope a également découvert que l’étoile au centre de la nébuleuse de l’anneau sud est "couverte de poussière".

Son observation du WASP-96 b démontre "la capacité sans précédent de Webb à analyser des atmosphères à des centaines d’années-lumière" et "l’image de l’amas de galaxies SMACS 0723 regorge de détails".

Le directeur du programme Webb au siège de la NASA, Greg Robinson, s’exprime dans un communiqué sur l’envergure de ce nouvel instrument et des découvertes qu’il permettra de faire : "La belle diversité et l’incroyable détail des images et des données du télescope Webb auront un impact profond sur notre compréhension de l’univers et nous inspireront à rêver grand."

Bill Nelson, l’administrateur de l’agence spatiale, renchérit : "Ces images […] nous montrent comment Webb aidera à découvrir les réponses à des questions que nous ne savons même pas encore poser ; des questions qui nous aideront à mieux comprendre notre univers et la place de l’humanité en son sein."

Des passionnés d’astronomie se sont amusés à comparer des images des mêmes éléments spatiaux pris par Hubble et par Webb. SI Hubble était déjà impressionnant, James Webb est presque incroyable.