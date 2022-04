Compacte, verte, sans voiture, la ville idéale pour le climat.

Les zones urbaines représentent déjà environ 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, note le nouveau rapport des experts climat de l'ONU (Giec) publié lundi.

Et avec l'urbanisation galopante dans ce 21e siècle, qui "sera le siècle urbain" avec près de 7 milliards de citadins en 2050, ces émissions pourraient exploser si rien n'est fait pour décarboner les villes existantes et organiser différemment celles qui sortiront de terre.

"Bien que l'urbanisation soit une tendance mondiale souvent associée à l'augmentation des revenus et de la consommation" et donc potentiellement des émissions, "la concentration des gens et des activités est une opportunité pour améliorer l'efficacité des ressources et décarboner à grande échelle", insiste le Giec.

Parce qu'à niveau de consommation égal, un habitant des villes requiert moins d'énergie que son voisin des campagnes "grâce à la plus grande densité qui permet le partage des infrastructures et des services, et des économies d'échelle".