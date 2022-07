Community Shield : Premier trophée de la saison pour Liverpool qui s’impose face à Manchester City

Alors que la Premier League reprend la semaine prochaine, place à la Community Shield qui voyait s’affronter Liverpool et Manchester City, les deux clubs qui ont fait la saison l’année passée. Si le match a été disputé, c’est finalement Liverpool qui s’impose 3-1 et remporte ce trophé qui lui échappe depuis 2006. Kevin De Bruyne s’est montré durant la rencontre, mais la nouvelle recrue phare, Erling Haaland, a été plutôt discret pour sa première sous le maillot de City.

Liverpool décide d’attaquer cette rencontre à 100 à l’heure et dès la 3e minute de jeu, Salah, qui vient de la gauche voit son tir passer un rien à côté. Le match est lancé. City réplique via De Bruyne par une frappe non cadrée. Le match part dans tous les sens.

À la 20e, Ederson doit intervenir pour ne pas voir Liverpool mener au score. Mais ce n’est que partie remise. À la 21e, Alexander Arnold, sur un assist de Salah, envoie une frappe enroulée en lucarne et ouvre le score. C’est 1-0.

De Bruyne tente de réagir pour les Citizens à la 25e, mais n’y arrive pas. L’équipe de Guardiola tente de se reprendre et Haaland se montre à la 35e. Sur un service de Bernardo Silva, le Norvégien tente sa chance du gauche, mais en vain. Liverpool souffre en fin de première période, mais le but égalisateur ne tombe pas.

Il reste donc 45 minutes à Manchester City pour tenter d’inverser la tendance. Pourtant, c’est Salah qui se procure la première occasion bien contrée par Ederson. Les Reds accélèrent et City a du mal à repartir vers l’avant. Darwin Nunez qui vient de monter au jeu passe tout près du 2-0.

Chance pour City qui va du coup en profiter pour revenir au score via Alvarez. Monté au jeu un peu plus tôt l’Argentin ramène les deux équipes à égalité.

Une égalité qui ne va pas tenir. Pour une faute de main dans le rectangle de Ruben Diaz, Liverpool en profite pour repasser devant grâce à la transformation de Salah.

Manchester City ne reviendra pas au score. Liverpool mettra même un 3e but par Darwin Nunez s’impose et remporte son premier trophée de la saison. A noter la barre transversale de Haaland en toute fin de match. Le Norvégien n’aura pas trouvé le chemin du but dans ce match.