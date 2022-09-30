Community Center для українців | Centre communautaire pour les Ukrainiens

Ми неодноразово говорили про різні ініціативи для українців в Бельгії. Сьогодні ми хотіли розповісти про не просто про ініціативу, а про центр який об'єднує в собі багато аспектів, та стає справжнім куточком України в Бельгії. Розповісти про центр погодився гість нашої студії Аліна Коханко президент комітету “Ukrainian Voices RC”, по роботі з вимушено переміщеними особами з України.

“Наша мета - це об’єднати свідомих та активних громадян для запровадження та підтримки інтеграційних процесів в містах Бельгії. Кожен день ми інформуємо, супроводжуємо, допомогаємо українцям у кроках до гідного життя у новому суспільстві.

Ми створюємо та реалізуємо соціальні, культурні проекти та заходи та заходи для підтримки комфортних умов усіх соціальних, вікових, національних, насамперед вразливих верств населення, та задовольняємо спільні інтереси членів організації та громади. Ми робимо це завдяки міцному партнерству з бельгійською владою, та за підтримки бельгійського населення по всіх напрямках співпраці.

На даний момент нам довірили два проекти, перший це спільне життя у центрах соціального житла, а другий проект це Community Center для українців, який відкрив свої двері на початку вересня. Але наразі ми ще не працюємо на повну потужність. Ми маємо три напрямки діяльності в нашому центрі, а саме, інформаційність, підтримка, активність для дітей та дорослих. На даний момент ми розвиваємо мобільні команди, які допомагають з перекладами і роз’яснюють як працює система освіти, система соціального захисту та кожного тижня ми відвідуємо будинки спільного проживання українців, де ми проводимо роз’яснення по питанню прав та правил для українців. Ми вважаємо, що ці напрямки дуже важливі для українців.

Також в нас є ще один напрямок, це курси мови для дітей і дорослих, наразі курси для дітей вже проводяться в понеділок, середу та п’ятницю. Ба більш в нас є дитячий простір, для дітей дошкільного віку, який називається “Купка дітей”, він відкритий щодня з 9 до 16 години, крім суботи та неділі, його можуть відвідувати діти від 3 до 6 років. З дітьми працюють два викладачі, а саме, лікар логопед та няня, які створили дуже цікаву програму. Щоб ваша дитина могла відвідувати даний “простір”, необхідно записатися через форму реєстрації на нашому сайті.

Ми маємо свого логопеда, який допомагає дітям які мають проблеми з вимовою певних слів, ба більш у багатьох дітей можуть бути проблеми з вимовою після пережитих подій.

Нас центр живе, тому кожен охочий, який хоче стати частиною нашої команди, може відправити резюме на електронну адресу UKRNVOICE-COMMITTEE@REFUGEE-COMMITTEE.ORG та стати частиною нашої сім’ї.

А також в нас є невеличка новина, Міністерство Освіти України надає нам акредитацію, тож ми відкриваємо українську школу в нашому центрі, я не можу назвати читку дату, але сподіваємось, що вже в кінці жовтня ми відкриємо нашу школу.

І наостанок я хочу розповісти про інтерактивні ініціативи для дорослих, в нас відкрилися групи фітнесу та йоги, тому я запрошую всіх дорослих, хто турбується про своє здоров’я, брати участь і займатися з нами спортом бо в нас чудова атмосфера та прекрасний зал для занять. “

Центр знаходиться за адресою rue Montoyer 34 1000 BRUXELLES



