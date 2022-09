Community Center для українців | Centre communautaire pour les Ukrainiens

Aujourd'hui, nous voulions parler non seulement d'une initiative, mais d'un centre qui combine de nombreux aspects et devient un véritable coin de l'Ukraine en Belgique. L'invitée de notre studio, Alina Kokhanko, présidente du comité "Ukrainian Voices RC" sur le travail avec les personnes déplacées de force d'Ukraine, a accepté de parler du centre.

"Notre objectif est d'unir des citoyens conscients et actifs pour introduire et soutenir des processus d'intégration dans les villes belges. Chaque jour, nous informons, accompagnons et aidons les Ukrainiens dans leurs démarches vers une vie digne dans la nouvelle société.

Nous créons et mettons en œuvre des projets sociaux, culturels, des événements et des activités pour soutenir les conditions confortables de toutes les couches sociales, d'âge, nationales et principalement vulnérables de la population, et satisfaire les intérêts communs des membres de l'organisation et de la communauté. Nous le faisons grâce à un partenariat solide avec les autorités belges et avec le soutien de la population belge dans tous les domaines de coopération.

En ce moment, deux projets nous ont été confiés, le premier est la vie partagée dans les centres de logements sociaux, et le second projet est le Centre Communautaire pour les Ukrainiens, qui a ouvert ses portes début septembre. Mais pour le moment, nous ne travaillons pas encore à pleine capacité. Nous avons trois pôles d'activités dans notre centre, à savoir, l'information, l'accompagnement, l'animation pour les enfants et les adultes. En ce moment, nous développons des équipes mobiles qui aident aux traductions et expliquent comment fonctionne le système éducatif, le système de protection sociale, et chaque semaine nous visitons les maisons des Ukrainiens vivant ensemble, où nous expliquons les droits et les règles pour les Ukrainiens. Nous pensons que ces orientations sont très importantes pour les Ukrainiens.

Nous avons aussi une autre direction, des cours de langues pour enfants et adultes, actuellement les cours pour enfants ont lieu les lundi, mercredi et vendredi. De plus, nous avons un espace enfants, pour les enfants d'âge préscolaire, appelé "Kupka zatkovy", il est ouvert tous les jours de 9h à 16h, sauf les samedis et dimanches, il peut être visité par les enfants de 3 à 6 ans. Deux éducatrices travaillent avec les enfants, soit une orthophoniste et une nounou, qui ont créé un programme très intéressant. Afin que votre enfant puisse visiter cet "espace", il est nécessaire de s'inscrire via le formulaire d'inscription sur notre site.

Nous avons notre propre orthophoniste, qui aide les enfants qui ont des problèmes avec la prononciation de certains mots, et plus encore, de nombreux enfants peuvent avoir des problèmes avec la prononciation après des événements vécus.

Le centre vit sur nous, donc toute personne qui souhaite faire partie de notre équipe peut envoyer un CV à UKRNVOICE-COMMITTEE@REFUGEE-COMMITTEE.ORG et faire partie de notre famille.

Et nous avons aussi une bonne nouvelle, le ministère de l'éducation d'Ukraine nous donne l'agrément, nous ouvrons donc une école ukrainienne dans notre centre, je ne peux pas encore donner de date précise, mais nous espérons que nous ouvrirons notre école à la fin d'octobre.

Et enfin, je veux parler d'initiatives interactives pour les adultes, nous avons ouvert des groupes de fitness et de yoga, alors j'invite tous les adultes soucieux de leur santé à participer et à faire du sport avec nous car nous avons une super ambiance et une belle salle pour cours. "

Le centre se trouve rue Montoyer 34 à 1000 BRUXELLES