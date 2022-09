Communication non verbale : et si on se comprenait sans se parler ?

Mythes autour de la communication non verbale

Il n’est pas question de devenir des maîtres en communication non verbale​​​​​​​. Sinon on perdrait toute spontanéité, et ça se sentirait aussi très fort, du coup on passerait complètement à côté de l’objectif. De même, il est impossible d’imaginer pouvoir analyser et décrypter les autres entièrement et lire en eux comme de livres ouverts

Notre cerveau reçoit des milliers d’informations toutes les minutes et il capte et filtre pour qu’on ne soit pas débordé. Quand vous voyez quelqu’un , votre cerveau fait exactement la même chose, il filtre et met en avant certaines informations et vous en masque d’autres. Donc ce que vous voyez /entendez n’est pas la réalité mais une réalité déformée par votre filtre. Vous ne capterez jamais l’ensemble des informations. Par contre c’est sûr que dans certaines circonstances : un entretien d’embauche, une présentation, une négociation, la gestion d’un conflit. Cela peut être intéressant de mesurer ses gestes et de pouvoir déceler chez l’autre s’il est plutôt réceptif ou s’il est réfractaire à notre message.

On ne peut pas deviner si quelqu'un ment rien qu’à l’expression de son visage

Les “prétendus signes” ne sont pas fiables à 100%. Exemples : les personnes qui mentent ont tendance à se toucher le nez (mais ceux qui sont enrhumés aussi, ceux qui ont ce tic, ceux qui ont un bouton sur le nez). À contrario , certains menteurs se figent et justement ne bougent pas et ne se touchent rien